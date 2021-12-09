Son dakika haber... HDP'li Gergerlioğlu: "Osman Kavala, Selahattin Demirtaş zulmen tutuklular"

KOCAELİ (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Sayın Osman Kavala, Sayın Selahattin Demirtaş zulmen tutuklular. Başka hiçbir şey değil. Adalet Bakanı bu konuda hiçbir şey söyleyemiyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarın "İnsan Hakları Günü" olduğunu anımsatarak "İnsan Hakları Haftası'nda bir insan hakları savunucusu milletvekili olarak oldukça muzdaribim çünkü ne Meclis Başkanlığı ne de bu iktidarın bakanlıklarının insan hakları ihlalleri konusunda yaptığımız çalışmalara cevap vermemeyi tercih etmesi dolayısıyla son derece üzüntülüyüm." ifadelerini kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına değinen Gergerlioğlu, "Bu ülkede AİHM'in, Anayasa madde 90'a rağmen 'ihlal' dediği mahpusluklar bitirilmiyor. Sayın Osman Kavala, Sayın Selahattin Demirtaş zulmen tutuklular. Başka hiçbir şey değil. Adalet Bakanı bu konuda hiçbir şey söyleyemiyor." diye konuştu.

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde yaşandığını öne sürdüğü sorunları anlattı.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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