Son dakika haberleri! HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na polis baskını(1)
24.01.2021 01:43 | Son Güncelleme: 24.01.2021 01:51
Son dakika haberine göre Ertan KILIÇ-Buğra AKAY-Ali TİNBEK / İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde baskın düzenledi.
Ertan KILIÇ-Buğra AKAY-Ali TİNBEK/ İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskına Özel harekat ekipleri de destek verdi. HDP İlçe Başkanlığı'ndaki aramalar sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ