Son dakika haber | Hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
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Son dakika haber | Hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Son dakika haber | Hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Muzaffer Aydın, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Muzaffer Aydın, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Önceki gün özel aracı ile Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Köyü yakınlarında trafik kazası yapan ve hayatını kaybeden Polis Memuru Muzaffer Aydın'ın cenazesi Adıyaman'a getirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Aydın'ın cenazesi, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, emniyet teşkilatı, ailesi ve sevenleri katıldı. - ADIYAMAN

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haber | Hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi
Son dakika haber | Hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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