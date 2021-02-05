Son dakika haber! Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat
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Son dakika haber! Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat

05.02.2021 01:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 01:42
Son dakika haber! Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat

Son dakika haberlerine göre TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına  askeri sevkiyat gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Son dakika haber! Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat
Son dakika haber! Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK

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