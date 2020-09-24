Son dakika haber: Hatay'da müzikhole yönelik silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Hatay'da müzikhole yönelik silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

24.09.2020 02:43 | Son Güncelleme: 24.09.2020 02:43
Son dakika haber: Hatay'da müzikhole yönelik silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Defne ilçesinde bir müzikhole yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir müzikhole yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bostancık Mahallesi'nde bulunan bir müzikholün önüne gelen kişi veya kişiler, iş yerine doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan üç kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İpek H. (23), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hanife Cimilli İbo Halil Sezai Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Murat Şahin Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Ankara Twitter Saldırı Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Hatay'da müzikhole yönelik silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 02:46:29. #1.14#
title