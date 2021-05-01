Son dakika haber! Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Son dakika haber! Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haber! Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boynuyoğun Mahallesi'nde kaçak ürünler bulundurulduğu bilgisi üzerine bir adreste arama yaptı.

Güvenlik güçleri, 57 paket bandrolsüz sigara, 1 kilo 155 gram tütün ile 8 bin makaron ele geçirilen operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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