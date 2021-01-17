Son dakika haber | Hastalığı sırasında bağışlarıyla öğrenci okutan profesör, hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Hastalığı sırasında bağışlarıyla öğrenci okutan profesör, hayatını kaybetti

17.01.2021 14:18 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:21
Son dakika haber | Hastalığı sırasında bağışlarıyla öğrenci okutan profesör, hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: TRAKYA Üniversitesi'nde (TÜ) kanserle savaştığı dönemde kemoterapi görürken, bir yandan da muayene ettiği hastalardan gelen geliri, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine bağışlayan Prof.Dr. Hakan Tuna (53) hayatını kaybetti.

TRAKYA Üniversitesi'nde (TÜ) kanserle savaştığı dönemde kemoterapi görürken, bir yandan da muayene ettiği hastalardan gelen geliri, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine bağışlayan  Prof.Dr. Hakan Tuna (53) hayatını kaybetti. Tuna'nın vefatı başta ailesi ve akademik camiada büyük üzüntüye neden oldu.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili, Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Hakan Tuna'ya yaklaşık 2 yıl önce pankreas kanseri teşhisi konuldu. Yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir kemoterapi alan Prof. Dr. Tuna, özel muayene ettiği hastalarından gelen muayene ücretini ise üniversite bünyesinde devam eden, 'Bir Öğrenci de Sen Okut' kampanyasına bağışlamıştı.  Yaklaşık 3 aylık süreçte 50 öğrencinin eğitimine katkı sağlayan Prof. Dr. Tuna'yı üniversite teşekkür belgesi ile ödüllendirmişti.

Prof.Dr. Tuna yaklaşık 2 yıllık kanser hastalığı mücadelesini kaybederek hayata veda etti. Duyarlılığıyla üniversitede büyük sevgi ve saygı toplayan Tuna'nın vefatı hem ailesi hem de akademik camiada büyük üzüntüye neden oldu. Evli ve 2 çocuk babası Prof.Dr. Tuna'nın cenazesi bugün kentteki Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

REKTÖR TABAKOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Prof.Dr. Hakan Tuna'nın vefatının ardından Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tabakoğlu paylaşımında, "Güzel kardeşim sevgili dostum. Yolculuğun hayırlı olsun. Allah C.C. sana rahmet eylesin mekanını cennet etsin aileni muhafaza etsin. Resulu Ekreme komşu olasın. Dualarımızdan haberdar olasın. Yaptığın hayırlar şefaatçin olsun inşallah" dedi.


Son dakika haber | Hastalığı sırasında bağışlarıyla öğrenci okutan profesör, hayatını kaybetti
Son dakika haber | Hastalığı sırasında bağışlarıyla öğrenci okutan profesör, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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