Son dakika haber: Haiti'de yakıt taşıyan tanker patladı: Ölü ve yaralılar var

Haiti'nin Cap-Haitien kentinde yakıt taşıyan bir tankerin infilak etmesi sonucu 40'a yakın kişi hayatını kaybetti. Haiti Başbakanı Ariel Henry, düzinelerce yaralı olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haiti Başbakanı Henry, "Gelen rapora göre Cap-Haitien'de yakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 40'a yakın kişi hayatını kaybetti ve düzinelerce yaralı var. Söz konusu olayı üzüntüyle karşıladım. Bu olaydan etkilenen herkese ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Başbakan Henry, yaşanan can kayıpları nedeniyle ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini belirterek, "Tüm Haiti ulusunu üzen bu trajedinin kurbanlarının anısına ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan edilecek. Bu korkunç patlamanın kurbanlarına gerekli bakımı sağlamak için hızla Cap-Haitien'de sahra hastaneleri kurulacak" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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