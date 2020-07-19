Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı
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Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 2 silahlı grup arasında Sirte Körfezi'ndeki petrol tesisleri yakınında çatışmalar yaşandı.

Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı
19.07.2020 00:13 | Son Güncelleme: 19.07.2020 00:48

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 2 silahlı grup arasında Sirte Körfezi'ndeki petrol tesisleri yakınında çatışmalar yaşandığını duyurdu.

NOC tarafından yapılan yazılı açıklamada, doğudaki Brega bölgesinde son 48 saat içinde Hafter'e bağlı Es-Saika (Yıldırım) ismi verilen silahlı bir grup ile petrol tesisleri muhafızları arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.

ÇATIŞMALAR PETROL TANKLARININ YAKININDA ÇIKTI

Çatışmaların petrol tanklarının birkaç yüz metre uzağında yaşandığına değinilen açıklamada, bu kişilerin, petrol tesisleri ile buralarda çalışanların güvenliğini düşünmediği kaydedildi. Petrol tesislerinden Rus güvenlik şirketi Wagner ile Suriyeli paralı savaşçılar ve Sudanlı Cancavid milislerinin çıkarılmasının önemine işaret eden NOC, petrol bölgelerinin emniyetinin, profesyonel, bağımsız ve disiplinli bir güvenlik gücünün şemsiyesi altında yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu.

ÇATIŞMA TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

NOC'tan dün yapılan yazılı açıklamada, kuruma bağlı tesislerin savaş mevkisi olarak kullanılmasından, bunun da petrol ve gaz tesislerinin yıkımına neden olacak yeni bir çatışmayı alevlendirme ihtimalinden endişe duyulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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