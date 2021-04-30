Son dakika haber | Hadımköy'de cinayet: Aranması olan şahıs silahla öldürüldü
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Son dakika haber | Hadımköy'de cinayet: Aranması olan şahıs silahla öldürüldü

Son dakika haber | Hadımköy'de cinayet: Aranması olan şahıs silahla öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Hadımköy'de aranması olduğu için sahte kimlikle dolaşan ve hayvancılık işiyle uğraşan bir kişi, ahırda silahla öldürülmüş olarak bulundu.

Hadımköy'de aranması olduğu için sahte kimlikle dolaşan ve hayvancılık işiyle uğraşan bir kişi, ahırda silahla öldürülmüş olarak bulundu. Polis ekipleri şahsın yanında çoban olarak çalışan ve kavgalı oldukları iddia edilen şahsı cinayet zanlı olarak arıyor.

Olay, dün Arnavutköy Hadımköy -Esenyurt yolunda bulunan bir ahırda yaşandı. İddiaya göre, polis tarafından aranması bulunan Sertaç Y. aylar öncesinde yolun kenarında bulanan köye gelerek hayvancılık yapmaya başladı. Komşularına kendisini "Mesut" olarak tanıtan Sertaç Y. köyün dışına çıktığında ise abisinin kimliğini kullanarak isminin "Serhat" olduğunu söyledi. Sertaç Y.'nin yanında çoban olarak çalışan ve hayvanlar ile ilgilenen Şakir K. ile patronu Sertaç Y. arasında son zamanlarda problemler yaşanmaya başladı. Sürekli tartışan ikilinin zaman zamanda kavga ettikleri iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde çıkan tartışmanın ardından Sertaç Y., işçisi olan Şakir K.'yı işten kovdu. Dün gece komşusuna giden Sertaç Y. kaldığı yere tekrar geldiğinde odasının dağıldığını ve bir miktar parasının kaybolduğunu fark etti. Sertaç Y. parasının kaybolduğunu fark edince olayı komşularına anlattı. Yaşananlardan birkaç saat sonra ahıra gelen komşuları Sertaç Y.'yi silahla öldürülmüş olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

"Çoban telaşlıydı buradan uzaklaşmak istedi"

Olayın yaşandığı gün akşam saatlerinde iddiaya göre aynı mevkide hayvancılık yapan başka biri, çoban Şakir K.'yi Hadımköy merkeze kadar bıraktı. Şahsın beyanın da ise çobanın çok tedirgin olduğunu iddia ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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