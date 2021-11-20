Son dakika haber | Gümüşhane'de tünel duvarına çarpan tankerin sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika haber | Gümüşhane'de tünel duvarına çarpan tankerin sürücüsü öldü

AA / Osman Yetim - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Gümüşhane'de tünel duvarına çarpan tankerin sürücüsü öldü

Son dakika gelişmesine göre Gümüşhane'de tankerin tünel duvarına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de tankerin tünel duvarına çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Bayburt'tan Trabzon istikametine seyir halindeki Nedim Köse (47) idaresindeki 24 DR 138 plakalı akaryakıt tankeri, T4 Tüneli girişindeki katılım şeridinde duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle boş olan akaryakıt tankerinden fırlayan Köse, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Köse'nin cenazesi, incelemenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan tünel, tankerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

AA / Osman Yetim - Son Dakika Haberleri

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