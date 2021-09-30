Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı tespit edildi - Haberler
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Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı tespit edildi

AA - Haberler | 3. Sayfa
Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin sözde Botan eyaletinde, sorumlu olan ve gri kategoride aranan "Zagros Cudi" kod adlı Mehdi Uysal olduğunu bildirdi. 500 bin liralık ödülle aranan teröristin, 2015-2016 yıllarında yapılan eylemlerde aktif görev aldığı tespit edildi.

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakanlığı, yapılan açıklamada, Şırnak ili Bestler/Dereler bölgesinde 22 Eylül 2021'de J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlattı.

500 BİN LİRALIK ÖDÜL

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Şırnak bölgesinde sözde Botan eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan "Zagros Cudi" kod adlı Mehdi Uysal olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

EYLEMLERDE AKTİF ROL ALMIŞ

Söz konusu teröristin, 2015-2016'da Şırnak Merkez İsmetpaşa ve Cumhuriyet mahallelerinde çukur/barikat eylemlerine aktif olarak katıldığı belirtilen açıklamada, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri
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/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

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Haber: Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen Zagros Cudi kod adlı teröristin 500 bin liralık ödülle gri kategoride arandığı tespit edildi - Haberler
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