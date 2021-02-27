Son dakika haber! Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor (3)

Son dakika habere göre Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balığa çıktıkları teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cenazesi, yakınlarınıneşliğinde Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balığa çıktıkları teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cenazesi, yakınlarınıneşliğinde Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çarpışantürk'ün cenazesi burada yapılacak otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul'a götürülecek.

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı