Göç Filmleri Festivali 14-21 Haziran'da online yapılacak
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Göç Filmleri Festivali 14-21 Haziran'da online yapılacak

Uluslararası Göç Filmleri Festivali 14-21 Haziran'da online olarak düzenlenecek.

Göç Filmleri Festivali 14-21 Haziran'da online yapılacak
02.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:47

Uluslararası Göç Filmleri Festivali Onursal Başkanı, Oscar ödüllü oyuncu Fahrid Murray Abraham, "Ben de Osmanlı Suriyesi'nden göç eden bir adamın oğlu olarak, göçle ilgili konuları hem anlıyorum hem kendimle özdeşleştiriyorum. Bu festival benim için çok önemli." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği Uluslararası Göç Filmleri Festivali 14-21 Haziran'da online olarak düzenlenecek.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festivalin Onursal Başkanı Abraham, göçmen bir ailenin çocuğu olduğu için göçle ilgili konuları kendisiyle özdeşleştirdiğini, bu bakımdan festivalin kendisi için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Abraham, festivalin tanıtımı için gönderdiği videolu mesajda, böyle bir organizasyonda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de Suriye'den gelen 3,6 milyon göçmenin yanı sıra başka ülkelerden gelen pek çok sığınmacı da bulunuyor. Şimdi dünyanın tümünde olduğu gibi göçmenlerin karşısında yeni zorluklar var. Kovid-19'un yayılmasını durdurmak gibi. Bu festival göç deneyimine değinen filmleri ön plana çıkarıyor. Aynı zamanda yapımcılığı göçmenler tarafından üstlenilmiş, yazılmış ve oynanmış filmlere de yer veriyor. Festival süresince bu filmlerden bazılarını tanıyacağız ve deneyimli isimlerin ustalık sınıflarına ve söyleşilerine katılma fırsatı bulacağız. Çok teşekkürler. Bu benim için çok çok önemli"

Mozart'ın hayatını konu alan "Amadeus" filminde besteci Antonio Salieri'yi canlandırarak 1984'te en iyi oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan Abraham, 4 yıl önce ABD Kongresi'nde mülteciler konusunda düzenlenen bir toplantıda da "Suriyeliler düşman değil. Suriyeliler yardıma muhtaç insanlar. Ben de Suriyeliyim. Benim halkımdan birçok kişinin bu ülkeye çok büyük katkıları oldu. Bence şunu unutmamamız lazım, ülkenizi terk etmek zorunda kalsanız, terk edilmeye zorlansanız nasıl hissedersiniz? Yani 'bir süre bu insanlara yardım eli uzatsak ve onlardan korkmasak' diyorum." ifadelerini kullanmıştı.

EN İYİ FİLM , 15 BİN AVROYLA ÖDÜLLENDİRİLECEK

Elliden fazla filmin gösterileceği festival; yerli ve yabancı yüzlerce sinemacı, basın mensubu, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ile akademisyenleri ağırlayacak. Festivalde film gösterimleri normal bir festivaldeki gibi, takvimi önceden açıklanacak şekilde gerçekleşecek. Sinema sektörünün önde gelen uluslararası ve ulusal ustalarının yer alacağı jüri, en iyi film ve senaryoları belirlemek için toplanacak.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde dünyanın dört bir tarafından ünlü isimler, izleyicilerle tecrübe paylaşımları gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıda kişinin katılabileceği etkinlikte, yönetmenler, oyuncular ve sektör profesyonellerinin katılımıyla masterclass eğitimleri, atölye çalışmaları ve paneller düzenlenecek.

Festival kapsamında herkesin ziyaret edebileceği özel içerikli yeni nesil sergiler hazırlandı. Bir kısmı göçle ilgili, bir kısmı da dünyanın tarihi yerlerini ele alan sergileri VR gözlüklerle gezebilme imkanı olacak. Festival konserleri ise sahne konseri gerçekliğinde, canlı yayınlanacak. Göç eden sesler ve enstrümanlar bağlamında ele alınan müzikler, karma sanatçı ve enstrümanların eşlik ettiği zengin bir içeriğe sahip olacak.

Dünyada ve Türkiye'de son 5 yılda önemli festivallerde ödüle layık görülmüş filmler, "Uluslararası Uzun Metraj" ve "Uluslararası Kısa Metraj" olmak üzere iki kategoride yarışacak. Yarışma sonucunda "En İyi Uzun Metraj Film" 15 bin avro, "En İyi Kısa Metraj Film'" ile "İlham Verici Senaryo" ise 5 bin avroluk para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca, Aynı Gemi (Same Boat) adıyla düzenlenecek bir başka kısa metraj film yarışmasında da birinciye bin avroluk ödül verilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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