Son dakika haber... Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybeden Betül Akgün son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber... Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybeden Betül Akgün son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gündem haberine göre GİRESUN'da meydana gel sel felaketinde kaybolan ve cansız bedeni bulunan Betül Akgün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika haber... Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybeden Betül Akgün son yolculuğuna uğurlandı
26.08.2020 14:24 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:28

GİRESUN'da meydana gel sel felaketinde kaybolan ve cansız bedeni bulunan Betül Akgün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Araçlarında mahsur kalan ve selde kaybolan Akgün ailesinden Davut ve Emine Akgün'ü ise arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Betül Akgün,  cenaze namazının ardından Beykoz'da bulunan  Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi. 

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ailesiyle kaybolan 27 yaşındaki Betül Akgün, İstanbul'da Beykoz Örnekköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da yaşayan ve gezmek için gittikleri Giresun'da sele kapılan Akgün ailesi arabalarında mahsur kaldı. Otomobilde mahsur kalan Davut Akgün, eşi Emine ve kızları Betül, yakınlarını arayarak "Boğuluyoruz, kurtarın" diyerek yardım istedi. Telefon konuşması kesilen üç kişi sele kapılarak kayboldu. Kayıp aileden Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Betül Akgün'ün cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul'a getirilen Akgün, Beykoz'da Örnekköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Tabutunun ve mezarının başına duvak konulan genç kızın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Ailesiyle Giresun'a gitmeyen erkek kardeşi Beytullah Oğuz Akgün ise cenazede ayakta durmakta zorlandı.

Betül Akgün'ün dayısı, kayıp Emine Akgün'ün erkek kardeşi İsmail Karakılıç, "Her sene gezmek için gidiyorlardı. Bu sene de gitmişlerdi ama sonuç böyle oldu işte. 1965 yılından bu yana ilk defa böyle bir şey olmuş. Diğer erkek kardeşimle telefonda 15 dakika kadar görüşmüşler. Arabayı terk etmek istememiş. Su çoğaldıkça kardeşimden yardım istiyor, tam su sürüklerken bizi götürüyor demiş. Daha sonra irtibat kesiliyor. Araç 250 metre aşağıda paramparça bulundu. Betül'ü de 7 kilometre götürmüş" dedi.

 


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Kaynak: DHA

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