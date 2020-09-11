Son dakika haber: Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haber: Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Gelen son dakika haberine göre Giresun'da meydana gelen sel ve taşkınlarda kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber: Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
11.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:35

Giresun'da meydana gelen sel ve taşkınlarda kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İl genelinde 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucunda meydana gelen sele kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün ile Ali Akbulut ve Umut Cantürk'ün bulunması için AFAD koordinesindeki ekiplerin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de çalışmalara devam ediyor.

Merkeze bağlı Osmaniye köyünde araçlarıyla suya kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün'ü bulmak için Çal ve Batlama derelerinde çalışma yapılıyor.

Ekipler, iki derede hem suyun içinde hem de kenarlardaki çalılık bölgelerde arama faaliyeti gerçekleştiriyor. Ayrıca, derelerin bazı bölgelerinde iş makineleri yardımıyla taş ve toprak birikintileri kaldırılarak tarama yapılıyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan iş makinesi operatörü Ali Akbulut ise Harşit Çayı yatağında aranıyor.

Yağlıdere Deresi'nde suya kapılarak kaybolan Umut Cantürk'e ulaşmak için de ekipler arama faaliyetinde bulunuyor.

Kayıp kişiler, kayboldukları derelerin denize döküldüğü bölgelerde de aranıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, botlarla deniz yüzeyini tarıyor, dalgıç polisler de su altında arama yapıyor.

Selde suya kapılarak kaybolan 5'i jandarma personeli 11 kişinin cenazesine ulaşılmıştı.

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Kaynak: AA

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