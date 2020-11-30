Son dakika haber | Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber | Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

30.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:02
Son dakika haber | Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberine göre Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bulancak-Bektaş Yayla yolu Tokmadin mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen 34 EA 5358 plakalı otomobil, virajlı yoldaki kar nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan İsmail Hüsem (83) olay yerinde öldü, isimleri henüz öğrenilemeyen yaralı 2 kişi Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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