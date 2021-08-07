Son dakika haber: Gaziantep'te orman yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Gaziantep'te orman yangını

Son dakika haber: Gaziantep'te orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm arazide bulunan meşe ağacı kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesine bağlı Altındağ mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 itfaiye aracı ve 12 personel sevk edildi. Nizip'in yanı sıra il merkezinden de giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren yoğun mücadele sonucu yangını kontrol altına aldı. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman zor anlar yaşatan alevler, ekiplerin başarılı çalışmaları ile tamamen söndürüldü.

Yangında çoğunluğu meşe palamudu olmak üzere yaklaşık 5 dönüm arazideki ağaçların küle döndüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika haber: Gaziantep'te orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tuğba Özay Cem Yılmaz Aleyna Tilki Gülben Ergen
Spor Metin Oktay Nihat Özdemir Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Gaziantep'te orman yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 12:30:26. #1.16#

title