Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü Trabzon'da bir aile araçla yolculuk yaparken fotoğraf çekmek için yol kenarında durdu. Kayınvalide dışında tüm aile araçtan indikten bir süre otomobil 1000 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Aracın niçin hareket ettiği ile ilgili bir kesinlik bulunmazken, kayınvalidenin cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'e ailesiyle birlikte giden İlhan Karabıçak, fotoğraf çekmek için yolun kenarında durdu. Karabıçak'ın kayınvalidesi hariç herkes indikten bir süre sonra araç uçurumdan uçtu. Kayınvalide Emine Şahin'in (80) cansız bedenine saatler sonra ulaşılırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Samsun'daki özel bir hastanede görev yapan doktor İlhan Karabıçak yönetimindeki 28 DR 580 plakalı özel araç Uzungöl'den Karester Yaylası istikametinde seyahat ederken yolun bir kısmında fotoğraf çekmek için duran ailenin aracı içinde Karabıçak'ın kayınvalidesi varken uçurumdan yuvarlandı. ARAÇ 1000 METRELİK UÇURUMDAN UÇTU Resim çekmek isteyen Karabıçak ve ailesi araçtan inerken, 80 yaşındaki kayınvalidesi Emine Şahin ise araçta kaldı. Araç bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle birden hareket ederek yaklaşık 1000 metrelik uçuruma uçtu. Araç içinde bulunan Emine Şahin kazada hayatını kaybederken, Şahin'in cansız bedeni saatler süren çalışmaların ardından araç içerisinden alınarak yola çıkartıldı. Şahin'in cesedi Çaykara Cumhuriyet Savcılığının yapacağı incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürerken, aracın el freninin çekilmediği için uçuruma yuvarlandığı iddia edildi. Kaynak: İHA