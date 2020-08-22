Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
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Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü

Trabzon'da bir aile araçla yolculuk yaparken fotoğraf çekmek için yol kenarında durdu. Kayınvalide dışında tüm aile araçtan indikten bir süre otomobil 1000 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Aracın niçin hareket ettiği ile ilgili bir kesinlik bulunmazken, kayınvalidenin cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı.

Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
22.08.2020 14:50 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:01

Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'e ailesiyle birlikte giden İlhan Karabıçak, fotoğraf çekmek için yolun kenarında durdu. Karabıçak'ın kayınvalidesi hariç herkes indikten bir süre sonra araç uçurumdan uçtu. Kayınvalide Emine Şahin'in (80) cansız bedenine saatler sonra ulaşılırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'daki özel bir hastanede görev yapan doktor İlhan Karabıçak yönetimindeki 28 DR 580 plakalı özel araç Uzungöl'den Karester Yaylası istikametinde seyahat ederken yolun bir kısmında fotoğraf çekmek için duran ailenin aracı içinde Karabıçak'ın kayınvalidesi varken uçurumdan yuvarlandı.

Fotoğraf çekmek için yol kenarında duran doktorun aracı 1000 metrelik uçurumdan uçtu, kayınvalide yaşamını yitirdi

ARAÇ 1000 METRELİK UÇURUMDAN UÇTU

Resim çekmek isteyen Karabıçak ve ailesi araçtan inerken, 80 yaşındaki kayınvalidesi Emine Şahin ise araçta kaldı. Araç bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle birden hareket ederek yaklaşık 1000 metrelik uçuruma uçtu. Araç içinde bulunan Emine Şahin kazada hayatını kaybederken, Şahin'in cansız bedeni saatler süren çalışmaların ardından araç içerisinden alınarak yola çıkartıldı.

Şahin'in cesedi Çaykara Cumhuriyet Savcılığının yapacağı incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürerken, aracın el freninin çekilmediği için uçuruma yuvarlandığı iddia edildi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
ALİ VELİ: ya arkadas plaka giresun olay yeri trabzon yok ikisinde de laz, izmirde daha cok laz var, artık ogreenin sunu laz rize ve artvinde o da bazı bolgelerde. . kaldıki lazlar ne etti size?
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MEHMET: Allah rahmet eylesin, tam Laz usulü kaza..
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