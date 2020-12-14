Son dakika! - Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! - Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı

14.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:41

Son dakika habere göre - Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı Fosseptikte zehirlenen arkadaşını kurtarmak isteyen işçilerden 2'si öldü, 5'i yaralandı Denizli'de, foseptik çukurundaki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan çıkan gazdan zehirlenen işçi hayatını kaybetti.

- Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı

Fosseptikte zehirlenen arkadaşını kurtarmak isteyen işçilerden 2'si öldü, 5'i yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de, foseptik çukurundaki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan çıkan gazdan zehirlenen işçi hayatını kaybetti. Arkadaşını kurtarmak için foseptik çukuruna inen diğer işçilerden 2'sinin daha can verdiği iş kazasında, 5 işçi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesinde 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atış poligonu binasının İnşaatında çalışan işçilerden biri foseptiğe bulunan kalıpları sökmek için içine girdi. Burada bulunan yağmur suyunun tahliyesini yapmak için benzin ile çalışan su pompasını çalıştıran işçi egzozundan çıkan gazdan zehirlendi. Uzun süre arkadaşlarından yardım alamayan işçiler, foseptiğe baktıkları sırada arkadaşlarını hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. Arkadaşını kurtarmak isteyen işçiler, 6 metre derinliğindeki foseptiğe girdi. Çukura dolan gaz diğer işçileri de zehirledi. Durumu fark eden inşaat işçileri ise bir yandan ihbarda bulunurken diğer yandan arkadaşlarını kurtarmak için çabaladı.

İnşaat sahibi ve şantiye şefi gözaltına alındı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, bir yandan güvenlik önlemi alırken diğer yandan içeride bulunan inşaat işçilerini kurtarmak için yoğu çaba sarf etti. Calaska yardımıyla içerideki işçilere ulaşan ekipler, foseptikten bir bir kurtardı. 8 işçiden Emrullah Albayrak, Aykut Kaya ve Şevket Çetin olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralı olarak çevre hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri ise inşaat sahibi Ali Eğil ve şantiye şefi Hüseyin Yücel'i gözaltına aldı. Arkadaşlarının cansız bedenlerinin çıkarılışını gören işçilerin birçoğu gözyaşlarına hakim olamadı. Feryatları yürekleri dağladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Son dakika! - Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! - Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! - Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! - Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! - Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! - Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! - Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! - Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! - Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! - Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! - Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

İlgili Haberler

Son dakika haber! Konya'da soba faciası: 3 ölü
Son dakika haber! Konya'da soba faciası: 3 ölü
7 aracın karıştığı feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
7 aracın karıştığı feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Kısıtlama öncesi feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Kısıtlama öncesi feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ruhsar Pekcan Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Ezgi Mola Yıldız Tilbe Serdar Ortaç
Spor Neymar Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Adana Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! - Fosseptikte tahliye faciası: 3 ölü, 5 yaralı - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 17:41:40. #1.14#
title