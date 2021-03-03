Son dakika haberi | "MİT kumpası" davasında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ve Kazım Aksoy'un da bulunduğu 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis...

Bir son dakika haberine göre "MİT kumpası" davasında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ve Kazım Aksoy'un da bulunduğu 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.