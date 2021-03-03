Son dakika haberi | "MİT kumpası" davasında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ve Kazım Aksoy'un da bulunduğu 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis...
03.03.2021 11:18 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:48
Bir son dakika haberine göre "MİT kumpası" davasında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ve Kazım Aksoy'un da bulunduğu 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.
"MİT kumpası" davasında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ve Kazım Aksoy'un da bulunduğu 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Kaynak: İhlas Haber Ajansı