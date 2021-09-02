Ferhan Şensoy'un cenazesi hastane morgundan alındı
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Ferhan Şensoy'un cenazesi hastane morgundan alındı

Ferhan Şensoy'un cenazesi hastane morgundan alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FERHAN Şensoy'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı.

FERHAN Şensoy'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. 

Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. Şensoy'un cenazesini Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal teslim aldı. Tabutu cenaze aracına konulan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. 


Ferhan Şensoy'un cenazesi hastane morgundan alındı
Ferhan Şensoy'un cenazesi hastane morgundan alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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