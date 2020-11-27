FSM Köprüsü'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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FSM Köprüsü'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

27.11.2020 23:52 | Son Güncelleme: 28.11.2020 00:14
FSM Köprüsü'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

FSM Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında, 34 VV 3744 ve 34 BDR 570 plakalı 2 otomobil çarpıştı.

Kazayı gören çevredekiler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişti trafik oluştu.

FSM Köprüsü'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
FSM Köprüsü'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
FSM Köprüsü'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
FSM Köprüsü'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
FSM Köprüsü'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
FSM Köprüsü'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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