FSM Köprüsü'ndeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
27.11.2020 23:52 | Son Güncelleme: 28.11.2020 00:14
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
FSM Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında, 34 VV 3744 ve 34 BDR 570 plakalı 2 otomobil çarpıştı.
Kazayı gören çevredekiler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişti trafik oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer