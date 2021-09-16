Eyüpsultan'da Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin tabelası çalındı

EYÜPSULTAN'da Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nin tabelası, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Dernek üyelerinin, maddi değeri fazla olmayan tabelanın çalındığını bildirmesiyle polis çalışma başlattı.

Olay, pazartesi günü, gece saatlerinde, Arif Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre; cadde üzerinde bulunan Eyüp Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Sağlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin tabelası, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bulunduğu yerden sökülerek çalındı. Derneğe geldiklerinde tabelanın yerinde olmadığını fark eden dernek üyeleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"MADDİ DEĞERİ 10 LİRA BİLE DEĞİL"