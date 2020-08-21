Evlerinde çıkan yangına müdahaleyi gözyaşları içinde izlediler Son dakika haberi: ANTALYA'da 2 müstakil ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Gözyaşlarına boğuldular! 1 saat süren yangında evleri kül oldu

Antalya'nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3357 Sokak'ta, saat 12.00 sıralarında görgü tanıklarının iddiasına göre sıcak nedeniyle esneyen elektrik tellerinin temas ettiği 2 evin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evleri sardı. Çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye aracıyla Kepez Park ve Bahçe Müdürlüğü'ne bağlı 3 su tankeri sevk edildi. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri de gelerek, tellerdeki akımı kesti. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Ev sahipleri söndürme çalışmalarını gözyaşları arasında izledi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın çevredeki evlere sıçramadan ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yangında evler kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA