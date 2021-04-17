Son dakika haber... EVLENME VAADİYLE İKİ KİŞİYİ DOLANDIRAN ÇETEYE OPERASYON
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... EVLENME VAADİYLE İKİ KİŞİYİ DOLANDIRAN ÇETEYE OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: DENİZLİ'de iki kişiyi evlenme vaadiyle dolandırdıkları ileri sürülen 5 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DENİZLİ'de iki kişiyi evlenme vaadiyle dolandırdıkları ileri sürülen 5 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyağaç ilçesinde yaşayan V.Ş. ve Kale ilçesinde yaşayan H.Y.'yi evlenme vaadiyle kandırıp toplam 30 bin lira para ve bir miktar ziynet eşyasını alıp kaçan, aralarında kadınların da bulunduğu dolandırıcılık çetesini yakalamak için harekete geçti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptığı 3 aylık araştırmanın ardından şüphelilerin kimliklerini ve bulundukları yerleri tespit etti. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesini ardından Denizli, Muğla ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kadın şüpheliler M.Y. (42), H.Ç. (44), Ö.K. (23) ile erkek şüpheliler Ö.Ç. (45), H.Y. (65) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Meryem Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Dolandırıcılık üyelerinin kandırdıkları kişinin evine gittiklerinde, bir kadını evde bıraktıkları, evliliğe aracılık ettikleri için bir miktar para alıp evden ayrıldıkları belirtildi. Daha sonra ise evde kalan kadının bir bahane üretip evlenme vaadiyle kandırılan kişiyi evden gönderdiği, para ve altınları alıp kaçtığı ifade edildi.

Son dakika haber... EVLENME VAADİYLE İKİ KİŞİYİ DOLANDIRAN ÇETEYE OPERASYON
Son dakika haber... EVLENME VAADİYLE İKİ KİŞİYİ DOLANDIRAN ÇETEYE OPERASYON
Son dakika haber... EVLENME VAADİYLE İKİ KİŞİYİ DOLANDIRAN ÇETEYE OPERASYON
Son dakika haber... EVLENME VAADİYLE İKİ KİŞİYİ DOLANDIRAN ÇETEYE OPERASYON

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Nur Sürer Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Mesut Özil Bülent Uygun Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... EVLENME VAADİYLE İKİ KİŞİYİ DOLANDIRAN ÇETEYE OPERASYON
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 12:25:30. #1.16#

title