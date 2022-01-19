Son dakika haber: Evine giren kadına bıçakla saldıran şüpheli: Seni öldürmem lazım

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Zeynep Özcan (39), evinin önünde tanımadığı Yunus T.'nin (45) bıçaklı saldırısına uğradı. Özcan kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, Yunus T.'nin saldırı esnasında 'Seni öldürmem lazım' dediği ileri sürüldü. Saldırgan, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan ve dün izinli olan Zeynep Özcan, evine gireceği sırada bölgede dolaşan Yunus T. ile karşılaştı. Ayağında ve kollarında yaralar olan Yunus T., Zeynep Özcan'dan yardım istedi. Yunus T.'nin durumundan şüphelenen Özcan, yardım edemeyeceğini ancak taksi çağırabileceğini söyleyerek evine girdi. İddiaya göre, evin penceresindeki sinekliği bıçakla kesen Yunus T., elini içeriye sokarak 'Bana yardım etmen lazım yoksa kötü olur' dedi. Kapıyı açarak saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Özcan, Yunus T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Özcan'ın çığlıklarını duyan çevredekiler ve o sırada işten gelen kadının eşi yardıma koştu. Uzun süre Özcan'ı darbeden ve bıçakla yaralayan Yunus T.'nin saldırı sırasında 'Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım' dediği öne sürüldü. Kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde 15'ten fazla bıçak yarası olan Zeynep Özcan, hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı olay nedeniyle iş yerinden izin aldığını ve bir süre şehirden uzaklaşacağı söyleyen Özcan, "O an da eşim geldi ve beni kurtardı. Olayı anlamaya çalışırken, eşimin de o ara parmağını ısırmış. Böyle bir olay yaşayacağımı düşünmezdim ancak öldürmek için bir kurban aramış. Bana gücünün yeteceğini düşünerek beni gözüne kestirmiş. Eve gittiğimde yaşadıklarım aklıma geliyor. Yaşadığım o korku dolu anlar beni çok etkiledi. Allah kimseye vermesin gerçekten çok zor. Eşimle birlikte birkaç gün buradan uzaklaşacağız ve bunun için izin aldım" diye konuştu.