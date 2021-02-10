Evin penceresinden klima motorunun üzerine çıkan nine polisi alarma geçirdi

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Burdur'da alzheimer hastası olduğu öğrenilen 88 yaşındaki nine, birinci kattaki evin penceresinden klima ünitesinin üzerine çıkınca polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Belediye ekipleri tarafından pencerenin altına branda açılırken yaşlı teyze durumu fark eden kızı tarafından pencereden içeri alındı.