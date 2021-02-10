Evin penceresinden klima motorunun üzerine çıkan nine polisi alarma geçirdi
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Evin penceresinden klima motorunun üzerine çıkan nine polisi alarma geçirdi

10.02.2021 10:48 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:08

Burdur'da alzheimer hastası olduğu öğrenilen 88 yaşındaki nine, birinci kattaki evin penceresinden klima ünitesinin üzerine çıkınca polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Belediye ekipleri tarafından pencerenin altına branda açılırken yaşlı teyze durumu fark eden kızı tarafından pencereden içeri alındı.

Burdur Merkez Burç mahallesi Özlem Evler 2. kısımda edinilen bilgiye göre 88 yaşındaki Yaşar Gökmen pencereden evin dış duvarına bağlı klima ünitesinin üzerine çıktı.

KOMŞULAR, EKİPLERE HABER VERDİ

Yaşlı kadını ilk gören karşı binadaki komşuları hemen itfaiye ve polisi aradı. Verilen adrese itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaşlı kadının düşme ihtimaline karşılık pencerenin altına hemen branda açılırken durumu fark eden yaşlı kadının kızı itfaiyenin müdahalesine gerek kalmadan annesini pencereden içeri çekmeyi başardı.

KIZININ LAVABOYA GİTMESİNİ FIRSAT BİLMİŞ

Yaşar Gökmen'in evde kızı ile birlikte yaşadığı alzheimer hastası olduğu, kızının lavaboya gittiği kısa süre içinde pencereyi açıp klima ünitesinin üzerine çıktığı öğrenildi.

Evin penceresinden klima motorunun üzerine çıkan nine polisi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAPAN

Haber Yorumları (1)
ALİ İHSAN: sokağa çıkmak yasak da, klimanın üzerine çıkmak da yasak değil ya kardeşim :)
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