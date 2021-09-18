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Evin içine tuvaletini yapan kedisine ceza olsun diye balkonda dayak atan adam gözaltında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da yaşayan bir şahıs, beslemek için sahiplendiği kedinin evine tuvaletini yapmasına sinirlendi. Şahsın kediyi balkonda dövdüğü anlar, etraftaki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada infial yaratmasının ardından kedi kurtarıldı, dayakçı sahibi de gözaltına alındı.

Ankara'da bir şahsın, evinin içine tuvaletini yapan kedisini balkona çıkarıp acımasızca dövmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Vatandaşların da katkısıyla kedi kurtarıldı, sahibi de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

MAHALLE SAKİNLERİ GÖRÜNTÜLEDİ

Çankaya ilçesi Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi Perçem Sokak'ta bulunan bir apartmanda geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, iddiaya göre ismi bilinmeyen kişi, bir yıl önce sahiplendiği kediyi evin içine tuvaletini yaptığı gerekçesiyle darbetti. Kediye uygulanan şiddet anları ise mahalle sakinleri tarafından görüntülendi.

KEDİ TEDAVİYE ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine hayvanseverler harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve hayvanseverler, şiddet mağduru kediyi korumaya aldı. Kediye şiddet uygulayan kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, darbedilen kedinin ise sağlık kontrolü ve tedavisinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

Evin içine tuvaletini yapan kedisine ceza olsun diye balkonda dayak attı

Evin içine tuvaletini yapan kedisine ceza olsun diye balkonda dayak atan adam gözaltında

Evin içine tuvaletini yapan kedisine ceza olsun diye balkonda dayak atan adam gözaltında
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Haber: Evin içine tuvaletini yapan kedisine ceza olsun diye balkonda dayak atan adam gözaltında - Haberler
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