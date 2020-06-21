Son dakika haber! Evde kalan çiftler mobilyalardan sıkılınca döşemecilerin yüzü güldü Son dakika genel haberine göre Evde kalan çiftler mobilyalardan sıkılınca döşemecilerin yüzü güldü Mobilyayı değiştirmeye gücü yetmeyenler döşemecilere akın etti Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma uygulaması sonrası evde kalan çiftler, kullandıkları mobilyadan sıkılınca çareyi koltuk ve kanepe...

Evde kalan çiftler mobilyalardan sıkılınca döşemecilerin yüzü güldü

Mobilyayı değiştirmeye gücü yetmeyenler döşemecilere akın etti

ANTALYA - Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma uygulaması sonrası evde kalan çiftler, kullandıkları mobilyadan sıkılınca çareyi koltuk ve kanepe kılıflarını yenilemekte buldu. Bu durum ise en çok mobilya döşemecilerine yaradı. Koltuk ve kanepe imalatında ve talepler arttı. İmalatçının yüzünü güldürdü.

Antalya'nın Serik ilçesinde 25 yıldır mobilya döşemeciliği yapan Umut Güzel, "95 yılından beri mobilya işletmesi olarak hizmet veriyoruz. İşimiz gereği kanepe koltuk döşeme imalatı yapıyoruz. Pandemi döneminden sonra güzel bir açılış ve artış var. İnsanlar evde durdukça, bir de yasak durumunda eşler de evde olduğu için evde ufak tefek görünmeyen şeyler de görünür oldu. Bu bizim için tabi bir artı oldu, güzel oldu. İşlerimiz pandemi sürecinden sonra arttı. İnşallah daha da güzel olacak" diye konuştu.

"Mobilyalardan sıkılmıştık"

Pandemi döneminde mobilyalarından sıkılıp ve yenileten İsrafil ve Nazlı Karagöz çifti ise, "Biz pandemi döneminde sürekli evde vakit geçirdiğimiz için evdeki mobilyalardan sıkılmıştık. Ustamızı aradık ve dekorasyonda değişiklik yapmak istedik. O da geldi bize yardımcı oldu ve mobilyalarımızı yeniledi. Evimizde yeniden farklı bir ortam oldu çok memnununuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA