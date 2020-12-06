ESKİŞEHİR - Otizmli bireyler için "uzaktan eğitim" uygulaması geliştirdi
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ESKİŞEHİR - Otizmli bireyler için "uzaktan eğitim" uygulaması geliştirdi

06.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 06.12.2020 12:01

Eskişehir'de bir firma, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek vermek için, otizimli bireylere yönelik akıllı telefon ve tabletlerde kullanılabilen, evden eğitmeyi hedefleyen "MOTSİMO" adlı bir uygulama geliştirdi.

Eskişehir'de bir firma, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek vermek için, otizimli bireylere yönelik akıllı telefon ve tabletlerde kullanılabilen, evden eğitmeyi hedefleyen "MOTSİMO" adlı bir uygulama geliştirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknokent'te robotik alanda hizmet veren firma çalışanları, öğrenme zorlukları yaşayan ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların eğitimine katkıda bulunmak adına uygulamayı internette kullanıma açtı.

Uygulama ile renkler, hayvanlar, rakamlar, meyveler, boyutlar ve taşıtlar gibi en temel bilgilerin seçme ve sesli testler ile öğrenme güçlüğü çeken çocuklara öğretilmesi amaçlanırken, ek olarak "sosyal öykü" eğitim kısmı ile öğrencilere yemek yeme ve oyuncak paylaşma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılıyor.

İnovasyon Mühendislik Genel Müdürü Erol Çıracı, AA muhabirine, Türkiye'de yaklaşık 500 bin otizmli birey bulunduğunu anlatarak, pandemi döneminde otizmli bireylere faydalı olabilmek adına bu uygulamayı geliştirdiklerini anlattı.

Çıracı, aileleri, yakın akraba ve çevrelerinin de hesaba katılmasıyla Türkiye'de 2 milyondan fazla kişinin otizmden etkilendiğini dile getirerek, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de devlet okullarında eğitim gören 2 binden fazla otizmli çocuk var. Pandemi tedbirleri kapsamında eğitimine uzaktan devam etme zorunluluğu olan tüm otizmli bireyler için eğitim imkanı sunduk." dedi.

"Tamamen ücretsiz bir uygulama"

Kullanıcıların uygulamadan memnun olduğunu belirten Çıracı, şöyle konuştu:

"Uygulama içinde sürekli pozitif desteklerin yer alması, otizmli çocuklardaki normalden düşük dikkat süresi ve hızlı heves dağılımını aşmaya yardımcı oluyor. Bölümler içindeki testleri gerçekleştirirken, otizmli bireyler öğrendikleri kavramları da pekiştirerek gelişimlerini artırıyor. Uygulamamız tamamen ücretsiz bir uygulama. Hedefimiz, otizmli bireyleri pandemi süresince eğitimde geride bırakmamak. Devletimizin sürece pozitif anlamda destek sağlayacak tüm fikirlere açık olduğunu bilmek çalışanlarımıza özgüven veriyor ve elimizden gelenin fazlasını üretmek için çaba sarf ediyoruz."

Kullanıma sunulan uygulama, android cihazlar için Google Play Store'da ücretsiz olarak indirilebiliyor.

ESKİŞEHİR - Otizmli bireyler için 'uzaktan eğitim' uygulaması geliştirdi
ESKİŞEHİR - Otizmli bireyler için 'uzaktan eğitim' uygulaması geliştirdi
ESKİŞEHİR - Otizmli bireyler için 'uzaktan eğitim' uygulaması geliştirdi
ESKİŞEHİR - Otizmli bireyler için 'uzaktan eğitim' uygulaması geliştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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