Son dakika haber: Eskişehir'de silahlı saldırı operasyonu: 13 gözaltı Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de silahlı saldırı operasyonu: 13 gözaltıESKİŞEHİR'de 4 farklı silahla kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs olaylarına ilişkin operasyon düzenleyen polis ekipleri 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Eskişehir'de silahlı saldırı operasyonu: 13 gözaltı

ESKİŞEHİR'de 4 farklı silahla kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs olaylarına ilişkin operasyon düzenleyen polis ekipleri 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen 4 farklı silahla kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs olaylarına ilişkin operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA