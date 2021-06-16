Son dakika haber: Eskişehir'de 'Çocuk Dostu' 300 avukat

Bir son dakika haberine göre Eksi 25 Derneği'nin Eskişehir Barosu iş birliğinde yürüttüğü ve 'Hollanda Hükümeti MATRA Programı' tarafından desteklenen 'Avukatlar İçin Çocuk Odaklı Yaklaşım Eğitimi' projesi kapsamında, Eskişehir'de eğitici eğitimi gerçekleştirildi.

Eksi 25 Derneği'nin Eskişehir Barosu iş birliğinde yürüttüğü ve 'Hollanda Hükümeti MATRA Programı' tarafından desteklenen 'Avukatlar İçin Çocuk Odaklı Yaklaşım Eğitimi' projesi kapsamında, Eskişehir'de eğitici eğitimi gerçekleştirildi.

İlk etapta 300 Çocuk Dostu Avukat' hedefiyle yola çıkılan projede; 20 kolaylaştırıcı eğitici eğitimini tamamladı. Programın içeriğinde; Eskişehir Barosu'na kayıtlı 20 avukat; 300 avukatın sisteme dahil edilebilmesi için yoğun bir eğitim programına katıldı. 15 Eylül 2020 tarihinde başlayan süreçte, yavaş yavaş sona gelinmeye başlandı. Covid 19 salgını nedeniyle çevrimiçi ortamda; zoom programında başlayan çalışmalarda birçok değerli konuşmacı, 'çocuk kavramı ve çocuğun adalet sistemindeki yeri' konularına değindi. Zoom programı üzerinden yapılan programların ardından 6 günden oluşan yoğun yüz yüze program; 20 avukatın eksiksiz katılımı ile geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Eğitimin son gününde katılımcı 20 Avukata; 'katılım sertifikaları', Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz ve Eksi 25 Derneği Başkanı Burak Karakaya tarafından takdim edildi.

Törende söz alan Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz, "Eksi 25 Derneği Başkanı şahsında bütün dernek yöneticilerine ve meslektaşlarıma teşekkür ederim. Bu programın; Eskişehir Baromuzun, CMK çocuk görevlendirilmelerinde etkin olarak kullanılacak ve hedefimiz 300 Avukat olacaktır" dedi. Sonrasında söz alan Eksi 25 Dernek Başkanı Burak Karakaya, "Eskişehir Barosuna ve bütün katılım gösteren avukatlara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. 'Avukatlar İçin Çocuk Odaklı Yaklaşım Eğitimi" projesi, aslında bundan sonra başlayacak ve adalet sistemi içerisine dahil edilen çocuklara karşı hassas olmamız ve farkındalık oluşturmamız gerekir" dedi.

Program, bütün katılımcıların yer aldığı bir fotoğrafla sonlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı