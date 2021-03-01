ESKİŞEHİR - 3 kişilik ailenin katil zanlısının eve gelip gidişine ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı
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ESKİŞEHİR - 3 kişilik ailenin katil zanlısının eve gelip gidişine ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı

01.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:34

Eskişehir'de İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un öldürülmesiyle ilgili tutuklanan katil zanlısının olay gününe ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir'de İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un öldürülmesiyle ilgili tutuklanan katil zanlısının olay gününe ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kayıtlarda, cep telefonu tamir ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın eski ortağı katil zanlısı Mehmet Şerif B'nin, Tokkal ailesinin evlerinin bulunduğu apartmana giriş ve çıkışı görülüyor.

Taksiyle gelen ve olay sonrası yine taksiyle ayrılan Mehmet Şerif B'nin tanınmamak için montunun kapüşonuyla yüzünü gizlediği, sokağa çıkma kısıtlamasına takılmamak için eline poşet alıp kendisine inşaat işçisi görünümü vermeye çalıştığı belirtildi.

Ayrıca, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği özel ekiplerince yaklaşık 450 kamerada 700 saatlik görüntülerin incelendiği ve ince detaylardan yola çıkılarak katil zanlısının tespit edildiği öğrenildi.

Bu arada, Mehmet Şerif B'nin evinde bulunan çorap, ayakkabı ve kıyafetlerdeki kan lekelerinin, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğünde Tokkal ailesinden alınan kan ve DNA örneklerle uyuştuğu belirlendi.

Olay

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile çocukları Doruk'un cansız bedenleri bulunmuştu. Bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenen aile üyelerinin ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın, katil zanlısı olduğu iddia edilen eski ortağı Mehmet Şerif B. (29), bu kişinin yeğeni Hakkı B, dayısı Zeki O. ve akrabası Fesih Y. tutuklanmış, diğer 9 kişi serbest bırakılmıştı.

ESKİŞEHİR - 3 kişilik ailenin katil zanlısının eve gelip gidişine ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı
ESKİŞEHİR - 3 kişilik ailenin katil zanlısının eve gelip gidişine ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı
ESKİŞEHİR - 3 kişilik ailenin katil zanlısının eve gelip gidişine ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı
ESKİŞEHİR - 3 kişilik ailenin katil zanlısının eve gelip gidişine ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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