Son dakika haber | Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında yasa dışı harcama yapmaktan suçlu bulundu.
Edinilen son dakika haberine göre Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında yasa dışı harcama yapmaktan suçlu bulundu.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında yasa dışı harcama yapmaktan suçlu bulundu. - PARİS
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