Son dakika haber: Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Fox News'te işe alındı
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Son dakika haber: Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Fox News'te işe alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Fox News'te işe alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo'nun yorumcu olarak Fox News'te çalışmaya başlayacağı duyuruldu.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo'nun yorumcu olarak Fox News'te çalışmaya başlayacağı duyuruldu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo'nun yeni işi belli oldu. Trump'ın en büyük destekçilerinden olan Fox News'da Pompeo'nun yorumcu olarak çalışmaya başlayacağı Fox News CEO'su Suzanne Scott tarafından duyuruldu. Scott yaptığı açıklamada, "Mike Pompeo Amerika'da dış politika konusunda ve ulusal konularda en bilinen ve güvenilen isimlerden biri" dedi. Scott, daha önce CIA başkanlığında da bulunmuş olan Pompeo'nun kendilerini takip eden milyonlarca izleyiciye farklı bir bakış açısı getireceğini belirtti.

"Saçmalıklardan uzak bir bakış"

Pompeo ise yaptığı açıklamada, "Eski bir diplomat ve Kongre üyesi olarak Fox News'te başlayacağım yeni görevde izleyicilere açık, jeopolitik ve uluslararası ilişkilerde saçmalıklardan uzak bir bakış ve Önce Amerika politikasının Amerika'nın rahatına ve güvenliğine getirdiği yardımları anlatacağım" dedi.

Pompeo'nun ekrana ilk çıkışının ise 9 Nisan'da "Fox & Friends" sabah şovunda olması planlanıyor. Pompeo'nun yıllık 570 bin dolarda fazla maaş alması bekleniyor. Pompeo'nun Fox News ile yaptığı anlaşmanın detayları açıklanmazken, anlaşma rakamının daha önce Trump yönetiminde ulusal güvenlik danışmanı olarak çalışmış John Bolton'un Fox News ile yaptığı yıllık 569 bin dolarlık anlaşmanın çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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