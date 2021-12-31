Eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Derya Damla Yurdakul'u (24), uzaklaştırma kararına rağmen yanına giderek öldüren eşi Süleyman Yurdakul (50), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Derya Damla Yurdakul'un annesi Zarife Yurdakul, "Kızım çok sakin biriydi. Benim 3 çocuğum vardı, birini toprağa verdim. Acım çok büyük" dedi. Olay, önceki gün sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Süleyman Yurdakul, barışma bahanesiyle ayrı yaşadığı eşi Derya Damla Yurdakul'un evine gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Süleyman Yurdakul, eşini göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yurdakul, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Süleyman Yurdakul polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yurdakul, adliyeye sevk edildi. Yurdakul ifadesinde, "Eşimin beni aldattığını öğrendim. O sinirle eve gittim ve tartışmaya başladık. Yanımdaki bıçağı çıkartarak ona vurdum ve daha sonra kaçtım. Öldüğünü bilmiyordum" dedi. Yurdakul, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KIZIM SAKİN BİRİYDİ'

Yetiştirme yurdunda büyüdüğü belirtilen yüzde 50 engelli Derya Damla Yurdakul'un, Çubuk'taki bir okulda hizmetli olarak görev yaptığı belirtildi. Derya Damla Yurdakul'un 3 yıldır Süleyman Yurdakul ile evli olduğu, olay sırasında 2 yaşındaki çocuklarının da evde bulunduğu bildirildi.

Derya Damla Yurdakul'un annesi Zarife Yurdakul, "Kızım çok sakin biriydi. Benim 3 çocuğum vardı, birini toprağa verdim. Acım çok büyük. Eşiyle 1 yıldır tartışıyordu ve boşanmak istiyordu" ifadelerini kullandı.