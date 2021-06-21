Son dakika haber... Esenyurt'ta polis merkezinde ölen kişi hakkında savcılık açıklama yaptı
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Son dakika haber... Esenyurt'ta polis merkezinde ölen kişi hakkında savcılık açıklama yaptı

İhlas Haber Ajansı / Didem Köseoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Esenyurt'ta polis merkezinde ölen kişi hakkında savcılık açıklama yaptı Karakolda hayatını kaybeden Yıldırım hakkında savcılık soruşturma başlattı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta polis karakolunda darp sonucunda hayatını kaybettiği iddia edilen Birol Yıldırım hakkında...

Esenyurt'ta polis merkezinde ölen kişi hakkında savcılık açıklama yaptı

Karakolda hayatını kaybeden Yıldırım hakkında savcılık soruşturma başlattı

İSTANBUL - Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta polis karakolunda darp sonucunda hayatını kaybettiği iddia edilen Birol Yıldırım hakkında açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını belirtti. Karakolda hayatını kaybeden şahıs son görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt'ta polis karakolunda darp sonucunda hayatını kaybettiği iddia edilen güvenlik amiri Birol Yıldırım hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Savcılık şu ifadeleri kullandı: "Esenyurt ilçesi Merkez Polis Karakolunda 06.06.2021 tarihinde hayatını kaybeden B.Y.'nin ölümü ile ilgili olarak Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Savcılığımız aynı gün Polis Merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını temin ederek sesli ve görüntülü materyallerle olay yeri incelemesini yapmıştır. Ölen şahısla ilgili adli muayene yapılmış olup ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Olayla ilgili olarak Polis Merkezinde görevli tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşlar olmak üzere olay mahallinde bulunan tüm kişilerin ifadelerine başvurulmuştur. Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumundaki detaylı inceleme devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülmektedir."

Öte yandan, Karakolda hayatını kaybeden şahıs son görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika haber... Esenyurt'ta polis merkezinde ölen kişi hakkında savcılık açıklama yaptı
Son dakika haber... Esenyurt'ta polis merkezinde ölen kişi hakkında savcılık açıklama yaptı
Son dakika haber... Esenyurt'ta polis merkezinde ölen kişi hakkında savcılık açıklama yaptı
Son dakika haber... Esenyurt'ta polis merkezinde ölen kişi hakkında savcılık açıklama yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Didem Köseoğlu

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