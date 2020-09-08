Son dakika haber... ESENYURT'TA KORSAN TAŞIMACILIK YAPAN KİŞİDEN POLİSE TEHDİT Gelen son dakika haberlerine göre ESENYURT'ta korsan taşımacılık yaptığı belirlenen minibüs sürücüsü yakalanınca polisi, "En son birinizi öldüreceğim" diyerek tehdit ettiEsenyurt'taki olay dün akşam saatlerinde yaşandı.

ESENYURT'ta korsan taşımacılık yaptığı belirlenen minibüs sürücüsü yakalanınca polisi, "En son birinizi öldüreceğim" diyerek tehdit etti

Esenyurt'taki olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Korsan taşımacılık yaptığı belirlenen M.Y.'yi polis takipe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra durdurulan sürücü araçtan indirildi. M.Y. korsan taşımacılık yaptığı araçtan tekstil atölyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehdit ve hakaretler savurdu. M.Y. üzerine yürüdüğü trafik polisine, 'Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz", 'En son birinizi öldüreceğim ben" dedi.

Takviye ekiplerin gelmesiyle gözaltına alınan 32 yaşındaki M.Y. polis merkezine götürüldü

M.Y'nin cinsel istismarın da aralarında bulunduğu suçlardan sabıkasının olduğu belirlendi.

Korsan taşımacılıktan 5 bin lira ceza kesilen M.Y.nin aracı da 60 gün trafikten men edildi. Şüpheli, polise direnme, görevi yaptırmama ve tehtit suçlarından da işlem yapılarak adliyeye sevkedildi.

Kaynak: DHA