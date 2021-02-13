Masaj salonuna baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar
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Masaj salonuna baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar

13.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:16

Esenyurt'ta koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen açık olduğu öğrenilen bir masaj salonuna polis ekipleri baskın yaptı. Yapılan baskında yabancı uyruklu bir çalışan da kapının arkasında saklanırken yakalandı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere rağmen Ardıçlı Mahallesi'nin Villalar mevkiinde bulunan bir masaj salonunun açık olduğu bilgisine ulaşan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

YABANCI UYRUKLU KADINLARI ÇALIŞTIRMIŞLAR

Özel odalarda müşterilere, yabancı uyruklu kadınlar tarafından masaj yapıldığı anlarda, polis ekipleri baskın düzenledi. İşletmenin, tedbirler kapsamında kapalı olması gereken tüm bölümlerinin faaliyette olduğu tespit edildi.

30 BİN TL CEZA KESİLDİ

İş yerinde bulunan kişilere toplam 30 bin lira ceza kesilirken, adli işlem başlatıldı. Masaj salonunda çalışan yabancı uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Masaj salonu, zabıta ekiplerince mühürlendi.

KAPININ ARKASINDA YAKALANDI

Baskın anında ise yabancı uyruklu bir kadın çalışanın, masaj odalarından birinin kapısının arkasına saklandığı anlar ise kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin kapının arkasında yakaladığı kadın saklandığı yerden çıkarılarak, diğer müşterilerin yanına götürüldü.

Masaj salonuna baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar
Masaj salonuna baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar
Masaj salonuna baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar
Masaj salonuna baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar
Masaj salonuna baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar
Masaj salonuna baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar
Masaj salonuna baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar
Masaj salonuna baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar
Masaj salonuna baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar
Masaj salonuna baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar
Masaj salonuna baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar
Masaj salonuna baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar
Masaj salonuna baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar
Masaj salonuna baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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