ESENYURT'TA AKRABALAR ARASINDAKİ KAVGA KANLI BİTTİ; DEHŞET ANLARI KAMERADA
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ESENYURT'TA AKRABALAR ARASINDAKİ KAVGA KANLI BİTTİ; DEHŞET ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'TA AKRABALAR ARASINDAKİ KAVGA KANLI BİTTİ; DEHŞET ANLARI KAMERADAHaber - Kamera: Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta akraba oldukları öğrenilen bir grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

ESENYURT'TA AKRABALAR ARASINDAKİ KAVGA KANLI BİTTİ; DEHŞET ANLARI KAMERADA

Haber - Kamera: Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ - Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta akraba oldukları öğrenilen bir grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.A., aralarında daha önceden husumet bulunan akrabaları M.A., O.A. ve M.Ç.'yi telefonla arayıp, onlara hakaret etti. Bunun üzerine 3 akrabası, yaşadığı sokağa gelerek, M.A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gelen 3 kişiden biri, M.A.'yı sırtından ve kavgayı ayırmak isteyen M.T.'yi bacağından bıçakladı. 2 yaralı kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren M.A. ve M.T.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ŞİŞLİ'DE YAKALANDILAR

Yapılan çalışmada kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, Şişli'de kaçtıkları otomobilde yakalandı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan akraba kavgası cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi. Görüntülere kavga anları, M.T.'nin bıçaklandıktan sonra bacağını tutması, M.A.'nın kanlar içinde yerde ambulans bekleyişi ve çevredeki vatandaşların yardım etmesi yansıdı.

ESENYURT'TA AKRABALAR ARASINDAKİ KAVGA KANLI BİTTİ; DEHŞET ANLARI KAMERADA
ESENYURT'TA AKRABALAR ARASINDAKİ KAVGA KANLI BİTTİ; DEHŞET ANLARI KAMERADA
ESENYURT'TA AKRABALAR ARASINDAKİ KAVGA KANLI BİTTİ; DEHŞET ANLARI KAMERADA
ESENYURT'TA AKRABALAR ARASINDAKİ KAVGA KANLI BİTTİ; DEHŞET ANLARI KAMERADA
ESENYURT'TA AKRABALAR ARASINDAKİ KAVGA KANLI BİTTİ; DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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