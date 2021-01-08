Esenler'deki kadın cinayeti: Apartmandan çıkarken kameraya yansıdı
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Esenler'deki kadın cinayeti: Apartmandan çıkarken kameraya yansıdı

08.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:19
Esenler'deki kadın cinayeti: Apartmandan çıkarken kameraya yansıdı

ESENLER'de Neriman Kıvrak evinde bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen cezaevi firarisi Cemal Ş. adliyeye sevk edildi.

ESENLER'de Neriman Kıvrak evinde bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen cezaevi firarisi  Cemal Ş. adliyeye sevk edildi.

Olay, 6 Ocak tarihinde Fatih Mahallesi 289 Sokak'ta gerçekleşti. Şüpheli Cemal Ş. (64), Neriman Kıvrak (68) evinde bir çok yerinden bıçaklandı. Kızı ziyaret için eşiyle birlikte eve geldiğinde annesinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.    

ŞÜPHELİNİN EVİNDE KANLI PANTOLON BULUNDU ; PİŞMANIM DEDİ

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yaptıkları incelemelerde şüphelinin ilk eşgalini, sonrasında kimliğini tespit etti. Bağcılar'da yapılan operasyonda Cemal Ş. evinde yakalandı. Evde bulunan kanlı pantolonun inceleme sonucunda kan izlerinin Kıvrak'a ait olduğu tespit edildi. Şüphelinin cezaevinden firar ettiği ve 6 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu da ortaya çıktı. Cemal Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adalet Sarayına sevk edilirken, "Pişmanım" dedi

CİNAYET SONRASI BİNADAN ÇIKIŞI KAMERADA

Cemal Ş.'nin olay günü saat 14.00 sıralarında Neriman Kıvrak'ın bulunduğu apartmandan çıkışı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.


Esenler'deki kadın cinayeti: Apartmandan çıkarken kameraya yansıdı
Esenler'deki kadın cinayeti: Apartmandan çıkarken kameraya yansıdı
Esenler'deki kadın cinayeti: Apartmandan çıkarken kameraya yansıdı
Esenler'deki kadın cinayeti: Apartmandan çıkarken kameraya yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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