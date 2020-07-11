Son dakika haber! ERZURUM Erzurumlu mümessil, başından geçen komik olayların filmini çekecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı! İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Son dakika haber! ERZURUM Erzurumlu mümessil, başından geçen komik olayların filmini çekecek

Gelen son dakika haberine göre Erzurumlu mümessil, başından geçen komik olayların filmini çekecekERZURUM'da bir zamanlar mümessillik yapan meddah Burak Bozdağ'ın başından geçen komik olaylar 'Mümessil' filmiyle beyaz perdeye aktarılacak.

11.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:05

Erzurumlu mümessil, başından geçen komik olayların filmini çekecek

ERZURUM'da bir zamanlar mümessillik yapan meddah Burak Bozdağ'ın başından geçen komik olaylar 'Mümessil' filmiyle beyaz perdeye aktarılacak. Çoğunluğu Erzurumlu sanatçıların rol alacağı filmin tanıtımı için basın toplantısı düzenleyen başrol oyuncusu Burak Bozdağ ve yönetmen Servet Aksoy, 7 Ağustos'ta çekimlerin başlayacağını Kasım ya da Aralık ayında da vizyona gireceğini bildirdi.

Meddah Burak Bozdağ'ın mümessillik yaptığı dönemde yaşadığı birbirinden ilginç olayların konu edildiği 'Mümmessil' filminin ekibi Erzurum'a geldi. Bozdağ kardeşlere ait 'Boz Yapım'ın üstlendiği, meddah sanatçısı Burak Bozdağ'ın başrolünü oynayacağı 'Mümessil' sinema filminin kadrosunun büyük bir bölümünü Erzurumlu oyuncular oluşturuyor. Çekimleri ağustos ayında başlayacak olan, 105 dakikalık komedi filminin kadrosunda; Burcu Binici, Ayhan Taş, Meral Konrat, Dila Danışman, Selahattin Taşdöğen, Recep Cinisli, Ferdi Atuner, Sinan Bengier, Hacı Ali Konuk, Cengiz Okuyucu, Volkan Başaran, Faruk Sofuoğlu, Kahraman Sivri, Rüya Coriç, Ömer Duran, Reyhan İlhan ve Seyithan Özdemir yer alıyor.

Yönetmen Servet Aksoy'un çekeceği filmle ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi. Filmin başrol oyuncusu Burak Bozdağ, Erzurum'da ilk defa komedi filmi çekileceğini bildirdi. Erzurum'da bir sinema filmi çekilmesinin hayali olduğunu ifade eden Bozdağ, 105 dakikalık filmde yüzde 90'u Erzurumlu oyuncuların rol alacağını 60'a yakın vatandaşa da yer vereceklerini söyledi.

Filmin yapımcılığını üstlenen Boz Yapım Genel Koordinatörü Haluk Bozdağ, ağabeyinin hayalini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını söyledi. Bozdağ, Erzurum ağzıyla anlatılacak filmin kentin yöresel kültürünü de tanıtacağını aktardı.

Yönetmen Servet Aksoy, sıcak, samimi bir film çekimi için Erzurum'da olduklarını söyledi. Aksoy, "Bence Erzurum, film çekme anlamında birçok yönetmen ve ekibin isteyeceği gerçek birçok dekora sahip. Dolayısıyla bu ekiple sıcak samimi ve komik bir film çekip, sizlerin de takdirine bırakacağız" dedi.

TÜRKİYE ERZURUM ŞİVESİNİ SEVECEK

Mümessil filminin Erzurumlu oyuncusu Burcu Binici, memleketinde çekilecek filmde rol almanın heyecanını yaşadığını söyledi. Binici, güzel bir kadroyla yola çıktıklarını ifade etti. Selahattin Taşdöğen ise ilk defa bir filmde Erzurum ağzının kullanılacağını belirtti. Taşdöğen, "Erzurum şivesi pek TV dizileri ve sinemada kullanılan şive değil. Güneydoğu, Adana, Ege ve Karadeniz şivesi genel olarak kullanılır. Bir dizide Haci Ali Konuk kullandı. Yıllar önce ben denemiştim. Erzurum şivesi pek bilinmeyen değişik bir şivedir. Türkiye'nin bu şiveyi kanıksayacağı ve seveceğini umuyorum" diye konuştu.

Erzurumlu sanatçı Recep Cinisli'de memleketinde çekilecek filmde rol almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Erzurumlu sosyal medya fenomeni Arif Arifoulları ise güçlü oyuncu kadrosuyla güçlü bir komedi filminin çekileceğini anlattı.

PANDEMİ SÜRECİNDE SİNEMAYI ÖZLEDİK

Çoğunluğunu Erzurumlu sanatçıların rol aldığı filmde Adanalı bir isim olarak rol aldığını vurgulayan Ayhan Taş, "Pandemi sürecinden sonra oynamayı özledik. Para kazanmayı bırakın kamera karşısında olmayı, set ortamı içinde olmayı, sahneye çıkmayı özledik. Bu filmde de çıkıp oynayacağız yapabildiğimiz bütün katkıyı kardeşimizin hayalini gerçekleştirmek için vermeye çalışacağız" dedi.

Gaziantepli olarak filmde rol aldığını ifade eden Dila Danışman ise Erzurum'un havasına çok çabuk alıştığını ve bir an evvel çekimlere başlamak istediğini bildirdi.

ARKADAŞLARINA CAĞ KEBABI KESTİ

Tanıtım toplantısı sonrasında sanatçı Burcu Binici, ünlü cağ kebapçısı Muammer Usta'nın yerinde ocak başına geçerek cağ kebabı kesti. Binici, kestiği kebapları tanıtım toplantısına katılan arkadaşlarına servis etti. Binici, cağ kebabını kesmeye çalıştığını ancak ocağın çok sıcak olmasından etkilendiğini söyledi.

FİLM EKİBİ TARİHİ YERLERİ GEZDİ

Mümessil filminin ekibi, toplantı sonrası Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Çifte Minareli Medrese'ye giden Burak Bozdağ ve sanatçılar, tarihi eseri gezerek bilgi aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! ERZURUM Erzurumlu mümessil, başından geçen komik olayların filmini çekecek

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi Güncel
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti Güncel
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Son Dakika: Danıştay Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli kararı iptal etti
Son Dakika: Danıştay Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli kararı iptal etti
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Herkesin merak ettiği sorunun cevabı: Ayasofya'nın imamı kim?
Herkesin merak ettiği sorunun cevabı: Ayasofya'nın imamı kim?
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Karaciğer yağlanmasına iyi gelen lavanta balı bu yıl 50 lira zamlandı
Karaciğer yağlanmasına iyi gelen lavanta balı bu yıl 50 lira zamlandı
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Manchester United'lı Fernandes, İngiltere'de üst üste iki kez ayın futbolcusu seçildi
Manchester United'lı Fernandes, İngiltere'de üst üste iki kez ayın futbolcusu seçildi
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Dede yadigarı 70 yıllık traktörü 68 bin lira harcayarak çürümekten kurtardı
Dede yadigarı 70 yıllık traktörü 68 bin lira harcayarak çürümekten kurtardı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yılmaz Tunç Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu
Magazin Cem Davran Cem Yılmaz Ebru Gündeş Gülben Ergen
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Fatih Terim Henry Onyekuru Robert Prosinecki
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Son dakika haber! ERZURUM Erzurumlu mümessil, başından geçen komik olayların filmini çekecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 10:07:21. #1.14#
title