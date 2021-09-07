Göz göre can veriyorlar! Aynı yerde 2 gün arayla 85 koyun araba altında ezildi
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Göz göre can veriyorlar! Aynı yerde 2 gün arayla 85 koyun araba altında ezildi

Göz göre can veriyorlar! Aynı yerde 2 gün arayla 85 koyun araba altında ezildi
Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın - Haberler | Güncel

ERZURUM'da iki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı.

ERZURUM'da iki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı. Sürü sahibi ile çobanın şans eseri yara almadan kurtulduğu kazada 40 koyun öldü. Kaza yapan araç sürücüleri, sürü sahibi ile çobanın elinde uyarı lambası bulunmadığını ve yolun karanlık olduğunu ileri sürdü.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Erzurum'un Oltu ile Ardahan'ın Göle ilçeleri arasındaki Güzelsu köyü mevkisinde meydana geldi. Serdar Atasoy yönetimindeki 06 FG 2577 plakalı otomobil, sürü sahibi Fırat Sağlam ile çoban Mehmet Yalçın'ın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsünün arasına daldı. Arkadan gelen Erdem Polat yönetimindeki 06 BEP 255 plakalı otomobil, Serdar Atasoy'un acına çarptı. Aksoy'un hafif sıyrıklarla atlattığı kazada Sağlam ile Yalçın ise şans eseri ölümden döndü. 200 koyunun bulunduğu sürüdeki 40 koyun ise öldü.

2 GÜN ÖNCEKİ KAZADA İSE 45 KOYUNU ÖLMÜŞ

Fırat Sağlam aynı yerde 2 gün önce de kamyon çarpması sonucu 45 koyunun öldüğünü belirterek şunları söyledi: "Koyunlarımızı hayvan geçiş noktasından geçiriyorduk ne kadar uyardıysak son sürat geliyorlardı. Bu nokta çiftliklerin giriş yeri. İki tarafta da levha var ama adamlar yine de son sürat geliyorlar. İki gün önce aynı olayı yine yaşadık onda da 45 koyunum telef oldu. Buna yetkililerin bir çözüm getirmesini diliyorum."

Sürücülerden Erdem Polat ise "Ankara'dan geliyorum, Şenkaya Kömürlü Köyüne gidiyordum. Bu yolda ışık yok, aydınlatma yok. Önümdeki araçta sürüye birden girince bende arkadan ona çarpmak zorunda kaldım ama sürü sahipleri her hangi bir ışık, reflektör gibi bir şey tutmuyorlardı, tamamen karanlıktı. Öndeki araçta göremedi zaten sürüyü karşıya götüren kişi de kesinlikle uyarıcı ışık, reflektör, uyarı lambası falan kesinlikle yoktu. O yüzden biz böyle bir kaza yaptık" diye konuştu.

Göz göre can veriyorlar! Aynı yerde 2 gün arayla 85 koyun araba altında ezildi
Göz göre can veriyorlar! Aynı yerde 2 gün arayla 85 koyun araba altında ezildi
Göz göre can veriyorlar! Aynı yerde 2 gün arayla 85 koyun araba altında ezildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Aydın

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