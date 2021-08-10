Son dakika haber: Erzurum'da beş gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Erzurum'da beş gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Son dakika haber: Erzurum'da beş gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Erzurum'un İspir ilçesinde beş gün önce tünelde sele kapılarak kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde beş gün önce tünelde sele kapılarak kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Çamlıkaya Mahallesi'nde beş gün önce akşam saatlerinde etkili olan ve sele dönüşen sağanakta, bölgede yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışırken sele kapılan Mustafa Aksöyek'in (39) bulunması için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Kızılay ekipleri çalışma yürütüyor.

AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su, balçık ve moloz yığınlarının tahliyesine çalışılıyor.

Bölgede etkili olan yağış nedeniyle çalışmalara zaman zaman ara vermek zorunda kalan ekipler, 2 grup halinde 24 saat boyunca bölgede görev yapıyor.

Tünelde şu ana kadar 250 metre ilerleyen ekiplerin çalışmasını, kayıp Mustafa Aksöyek'in kardeşi Salih Aksöyek de takip ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarını takip eden İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, AA muhabirine, devletin bütün imkanlarıyla bölgede seferber olduğunu söyledi.

Çalışmaların zaman zaman sağanak nedeniyle aksadığını ifade eden Coşkun, "Bugün arama çalışmalarının beşinci günündeyiz. Kardeşimizin tünelden çıkarılması için canla başla mücadele veriyoruz. Devletimiz her zaman olduğu gibi yine burada bütün gücüyle var. İnşallah yakında kardeşimize ulaşacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu
Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu
Son dakika haberleri! 3 EHLİYET KULLANAN ŞOFÖRLERİN ÖLDÜREN TAKOGRAF HİLELERİ
Son dakika haberleri! 3 EHLİYET KULLANAN ŞOFÖRLERİN ÖLDÜREN TAKOGRAF HİLELERİ
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mahmut Özer Bülent Turan Meral Akşener Bülent Tüfenkci
Magazin Alişan Müge Anlı Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Erzurum'da beş gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 15:08:05. #1.16#

title