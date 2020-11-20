Son dakika haber! Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı
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Son dakika haber! Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

20.11.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:41
Son dakika haber! Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haberleri: Erzincan'da karlı zeminde kayarak çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da karlı zeminde kayarak çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şaban Karagöl'ün yönetimindeki 16 AGM 186 plakalı otomobil Murad Ekmen idaresindeki 06 BUA 894 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ramazan Karagöl, Zeki ve Medine Şenkaya yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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