Son dakika haber | Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haber | Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR - Haberler | Yerel

Son dakika haber: Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı Erzincan'da şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da şarampole uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan- Erzurum kara yolu Bayırbağ mevkiinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ö yönetimindeki 58 KC 529 plakalı Renault 12 marka otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kazada, sürücü ile beraber araç içerisinde bulunan A.Ö ve C.Ö yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Son dakika haber | Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haber | Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haber | Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haber | Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR

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