Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesi ile görüşerek, taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesi ile görüşerek, taziye dileklerini iletti.

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Akdemir'in babası Ali Akdemir ve diğer aile üyeleriyle çekilen fotoğraflarına yer verildi.

Motosikleti kaza yaptı

25 yaşındaki Şahin Akdemir, 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra, bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'in ailesine başsağlığı diledi - Haberler
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