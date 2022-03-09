Son dakika haber: Erdal Eren'in Mis-C hastalığından ölümünde ihmal iddiası

MERSİN'de ortaokul öğrencisi Erdal Eren Kömürcü (13), koronavirüs geçirdikten sonra çocuklarda nadir olarak görülen MİS- C hastalığına yakalanıp hayatını kaybetti. Ateş, karın ağrısı ve döküntü gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalıkla ilgili Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Erdal Eren'e ilk önce alerji, ikinci gittiklerinde boğaz enfeksiyonu, üçüncü müracaatlarında ise MİS- C hastalığı teşhis konulduğunu belirten ailesi, sağlık personeli hakkında ihmal iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yenişehir İlçesi Adnan Menderes Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdal Eren Kömürcü, 4 Ocak'ta eve geldiğinde göğsünde kaşıntı ve kızarıklık olduğunu söyledi. Bunun üzerine Nazım Kömürcü (47) oğlunu Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Ateşi de yükselen Erdal Eren'i muayene eden doktorlar, iddiaya göre 'alerjisi var' diyerek alerji ilacı verip taburcu etti. Eve gelen Erdal Eren'in gün boyunca ateşinin düşmediğini ve durumunun giderek kötüye gittiğini fark eden Nazım Kömürcü, bir gün sonra oğlunu yine aynı hastaneye götürdü. Erdal Eren, bu kez acil serviste yapılan tahlillerin ardından, 'boğaz enfeksiyonu var' denilerek antibiyotik ve ağrı kesici ilaçların olduğu reçete yazılıp eve gönderdi. Durumu her geçen dakika daha da kötüleşen Erdal Eren, bir gün sonra tekrar aynı hastaneye götürüldü. Erdal Eren'in 45 gün önce koronavirüs geçirdiği, bu yüzden de çocuklarda nadir olarak görülen MİS- C hastalığına yakalandığı saptandı. Erdal Eren, yoğun bakımda yer olmadığı için hemen 112 ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Erdal Eren Kömürcü, 12 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Multisistem Inflamatuar Sendromu-Çocuk (MIS-C) hastalığı koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten 4-6 hafta sonra çocuklarda virüsün bağışıklık sistemini tetiklemesiyle ortaya çıkar. Belirgin şekilde yüksek ateş, birçok organda fonksiyon bozuklukları ve yüksek inflamasyon markerları ile seyreder. Bu çocuklarda yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal, baş ağrısı, belirgin şekilde yorgunluk, halsizlik, bilinçte bozulma görülür.