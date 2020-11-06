Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi
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Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi

06.11.2020 08:29 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:25

Çorum'da trafikte enişte ve kayınbirader arasında yaşandığı öne sürülen kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi. Kovalamaca sırasında meydana gelen trafik kazasında 5 otomobil hasar görürken 1 kişi de yaralandı.

Sabaha karşı Buharaevler mahallesinde meydana gelen kazada kayınbirader ve enişte oldukları öğrenilen M.Y. ile Ö.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., aracına binerek uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine Ö.Ö. ve K.A. otomobilleri ile M.Y.'yi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında otomobillerden ikisi birbiriyle çarpışırken savrulan otomobiller caddede park halindeki 3 araca daha zarar verdi. Kazaya karışan araçlardan birisi ise olay yerinden kaçtı.

YÖN LEVHASI YIKILDI

Kazanın ardından cadde savaş alanına döndü. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan kopan parçalar etrafa saçıldı. Bir otomobilin kopan motoru yaya geçidine düşerken refüjde bulunan yön levhası yıkıldı. Kaldırım kenarında bulunan 2 çöp konteyneri de devrildi. Kazada M.Y. yaralanırken yaralı sürücü sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İşte olay yerinden görüntüler;

Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi
Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi
Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi
Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi
Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi
Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi
Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi
Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi
Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi
Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi
Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi
Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi
Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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